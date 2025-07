Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Beschuldigten nach versuchtem Einbruch festgenommen++Gegen geparkte Pkw gefahren++Von Fahrbahn abgekommen+

Landkreis Osterholz (ots)

+Beschuldigten nach versuchtem Einbruch festgenommen+ Lilienthal. Am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, konnte nach zwei versuchten Einbrüchen in der Hauptstraße ein 38-jähriger Beschuldigter gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Am Nachmittag bemerkte eine Anwohnerin den unbekannten Mann im Flur des Mehrparteienhauses und sprach ihn an. Der Mann verließ daraufhin das Haus. Da ihr der Mann komisch vorkam, informierte die 57-Jährige ihren Mann, welcher dem Beschuldigten folgte. Zeitgleich informierten sie die Polizei.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchte der Beschuldigte, in ein weiteres Mehrparteienhaus in der Hauptstraße einzubrechen, was ihm jedoch misslang. Als der anschließend in Richtung Konventshof flüchtete, wurde er von Beamten der Polizei Lilienthal gestellt und vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.

+Gegen geparkte Pkw gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. In der Lindenstraße fuhr am Donnerstagmorgen ein 49-jähriger Fahrer eines Renault gegen einen geparkten Fiat. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiat gegen einen geparkten Toyota geschoben. Der Renault kippte anschließend auf die Seite. Der 49-Jährige schaffte es jedoch, selbstständig aus dem Pkw zu steigen.

Nach ersten Informationen soll der 49-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein verloren und dadurch den Unfall verursacht haben. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 76-jährige Fahrerin eines Mercedes kam am Donnerstagmittag, gegen 13:20 Uhr, in der Westerbecker Straße von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Ersten Informationen zufolge war sie in einer Kurve nach rechts abgekommen und im Seitenraum touchierte sie mit ihrem Fahrzeug Bäume und Sträucher. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 76-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

