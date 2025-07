Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizeiinspektion Verden/Osterholz warnt vor Taschendiebstählen und bittet um Vorsicht

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Taschendiebstähle und Diebstähle von Geldbörsen stellen nach wie vor in den Landkreisen Verden und Osterholz ein aktuelles Phänomen dar. Häufig treten die Taten in Supermärkten und Verbrauchermärkten auf. Im Fokus der Täterinnen und Täter stehen zumeist lebensältere Menschen. Dabei agieren die Täterinnen und Täter nicht immer alleine, sondern auch in Gruppen.

Um an die Wertsachen der Menschen zu gelangen, benutzen die Täterinnen und Täter auch verschiedene Maschen. So bitten sie beispielsweise um Hilfe, eine bestimmte Ware im Supermarkt zu finden. Während die Geschädigten sich hilfsbereit zeigen und abgelenkt sind, bedienen sich die Täter an der Tasche, die im Einkaufswagen ist.

Das nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz zum Anlass, vor dem Phänomen zu warnen und darzustellen, wie man sich vor Taschendiebstählen schützen kann.

Wenn man Taschen und Wertsachen dort lagert, wo jedermann zugreifen kann, ist es den Tätern ein Leichtes, Beute zu machen. Wichtig ist es daher, die Wertsachen eng am Körper zu tragen. Dafür eignen sich am besten verschlossene Innentaschen der Kleidung. Niemals sollten Wertsachen offen oder gar unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu belassen werden.

Weiterhin sollte nur so viel Bargeld mitgenommen werden, wie man tatsächlich benötigt. Bewahren Sie EC-Karte und die persönliche PIN-Nummer in keinem Fall zusammen auf. Auch verschlüsselte bzw. chiffrierte PIN-Nummern im Portemonnaie bieten keine Sicherheit - die Täter kennen diese Tricks.

Ebenfalls sollten Hand- oder Umhängetaschen immer geschlossen und mit der Verschlussseite am Körper getragen werden. Gerade wenn es Gedränge gibt, bietet es sich an, den Rucksack vorne zu tragen. Portemonnaie und Smartphone gehören nie in die Außentaschen.

Sollte es dennoch zu einem Diebstahl kommen, ist es wichtig, schnell die Polizei zu informieren. Die Täterinnen und Täter befinden sich möglicherwiese noch in der Nähe. Zudem sollten die Karten gesperrt werden. Dies ist auch über den Sperr-Notruf möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell