Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Kollision zwischen Pkw und Motorrad: 25-jähriger Niederländer verletzt sich schwer

Kalkar-Hönnepel (ots)

Am Sonntag (13. Juli 2025) kam es gegen 10:40 Uhr an der Griether Straße in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kalkar befuhr mit einem weißen Toyota Aygo die Griether Straße in Fahrtrichtung Hönnepel. Aufgrund einer Straßensperrung sowie hohem Verkehrsaufkommen im Bereich hinter dem Wunderland Kalkar beabsichtige der Mann sein Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 25-jährigen Motorradfahrer aus den Niederlanden und es kam zu Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Der 25-Jährige Mann aus Haaksbergen verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw als auch am Motorrad (Hersteller: Kawasaki) entstand Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell