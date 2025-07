Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Scheibe von Baucontainer eingeschlagen: Täter dringen in Räumlichkeiten ein

Kalkar-Appeldorn (ots)

Im Zeitraum von Freitag (11. Juli 2025), 23:52 Uhr und Samstag (12. Juli 2025), 00:07 Uhr kam es an der B67, in Höhe es Oyweg, zu einem Einbruch. Zwei unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Baucontainers ein und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Zu einem möglichen Diebstahl von Wertgegenständen kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Hinweise nimmt die Kripo unter 02821 5040 entgegen. (pp)

