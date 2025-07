POL-KLE: Kevelaer - Kleinkraftrad und Wertgegenstände von Parkplatz entwendet: Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gesucht

Rees (ots) - Am Sonntag (13. Juli 2025) wurde zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr am Westring ein abgestellter Pkw entwendet. Ein 54-jähriger Halter aus Bocholt hatte seinen Wagen, einen weißen Mercedes Benz 560 SL Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen BOH-R560, an der Örtlichkeit abgestellt. Durch ein oder mehrere Täter wurde der Pkw auf bislang unbekannte Art und ...

mehr