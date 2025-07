Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kleinkraftrad sowie Schutzhelm entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Sonntag (13. Juli 2025) kam es zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr an der Rheinstraße in Kevelaer zu einem Diebstahl. Durch ein oder mehrere unbekannte Täter wurde ein in einer Grundstückszufahrt abgestelltes Kleinkraftrad entwendet. Das grüne Kleinkraftrad mit silbernen Streifen der Marke Generic Motor trug zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 999CHW und war mit dem Lenkradschloss gesichert. Der oder die Täter entwendeten außerdem einen roten Helm, welcher sich im Helmfach des Kleinkraftrads, welches auf einen 53-jährigen Halter aus Kevelaer zugelassen war, befunden hatte.

Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

