Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Durch Verkehrsunfall verletzte Radfahrerin

Unfallverursacher flüchtig

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 08.04.2025 gegen 18:10 Uhr, kam es in der Mainzer Straße 56 in Höhe der dortigen Apotheke zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin. Nach Angaben von Zeugen wurde die Geschädigte an der dort befindlichen Engstelle von einem entgegenkommenden PKW derart geschnitten, dass sie stark bremste, zu Boden stürzte und sich hierbei verletzte. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Bei dem PKW soll es sich um einen roten Mercedes mit dem Kennzeichenfragment KO-AS ?? gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

