POL-PDKO: Müder Mann schläft im Gleis

56154 Boppard, Antoniusstraße (ots) - Am 03.04.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde in der Antoniusstraße ein Garagentor, vermutlich durch Tritte oder sonstige Schläge, durch eine Gruppe Jugendlicher (augenscheinlich 16-17 Jahre alt) beschädigt. Hinweise an die Polizeiinspektion Boppard erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard tel.: 06742 809-0 ...

