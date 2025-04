POL-PDKO: Pressefolgemeldung Wohnhausbrand Bendorf, 08.04.2025

Rhens (ots) - In der Nacht von Samstag, 05.04.2025 auf Sonntag, 06.04.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Opel Astra in schwarz in der Koblenzer Straße in Rhens. Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde die Beifahrerseite des PKW verkratzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Boppard Tel.: 06742-8090 ...

