Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Elektro-Krankenfahrstuhl: 89-Jähriger verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Samstag (12. Juli 2025) kam es gegen 10:20 Uhr an der Straße Zum Breijpott in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem Elektro-Krankenfahrstuhl die Straße in Fahrtrichtung Riswicker Straße. Als sich ein Pkw von hinten näherte, bog der 89-Jährige nach links in einen landwirtschaftlichen, abschüssigen Weg ein, um den Pkw passieren zu lassen. Dabei geriet der Krankenfahrstuhl in Schräglage und kippte um. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Am Krankenfahrstuhl entstand Sachschaden. (pp)

