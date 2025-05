POL-PDNW: Einbruch in Kellerräumlichkeiten

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 22.05.2025 auf den 23.05.2025 entwendeten Unbekannte Diesel aus mehreren Baustellenfahrzeugen einer Baustelle an der K16 im Bereich Diedesfeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/W. Sebastian Katzenberger Telefon: 06321 854-0 ...

