Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Falschfahrer - Zeugen gesucht!

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitag den 23.05.2025, gegen 11:10 Uhr kam es durch einen Falschfahrer mit einem silbernen Opel Meriva auf der BAB65 zwischen der Anschlussstelle Haßloch und Dannstadt-Schauernheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Falschfahrer fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur in Richtung Ludwigshafen und verließ die BAB65 an der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim. Durch das Fahrverhalten wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen Geschädigten, welche den Verkehrsvorgang beobachtet haben, Beobachtungen hinsichtlich des Fahrers tätigen konnten oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter 06237/9330 entgegen.

