POL-PDNW: (Erpolzheim) - Geschwindigkeitskontrollen

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von 20.05.2025 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim abgestellter VW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am rechten Kotflügel entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500EUR. Es liegen ...

