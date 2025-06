POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 327, zwischen Oberelbert und Welschneudorf

Steinsberg (ots) - Am Samstag, dem 17.05.2025, gegen 16 Uhr, wurde eine Ruhebank in der Gemarkung Steinsberg, Aussichtspunkt "Hohe Ley", Blickrichtung Cramberger Eisenbahntunnel, aus der Verankerung gerissen und einen Abhang zur Lahn hin hinabgeworfen. Eine Zeugin erkannte von weitem in diesem Zeitraum an dem Punkt eine auffällige Personengruppe, die für die Tatbegehung in Betracht kommt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt ...

