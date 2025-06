POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Quadfahrer

Hachenburg (ots) - Am Dienstag, den 03.06.2025, zwischen 07:00 und 13:00 Uhr kam es in Hachenburg, Johann-August-Ring, zu einem Einbruch in eine Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses. Hierbei wurde durch unbekannte Täter die Wohnungstür aufgehebelt und Elektrogeräte entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg Telefon: ...

