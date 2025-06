Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rollerdiebstahl mit anschließender Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht.

Rennerod (ots)

Im Zeitraum vom 23.05 bis 30.05 wurde in der Ortslage Bad Marienberg ein Roller der Marke Derbi entwendet. Am heutigen Mittwoch, den 04.06.2025 gegen 00:23 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Westerburg eben dieser entwendete Roller in der Ortslage Rennerod auf. Der avisierten Kontrolle entzog sich der Rollerfahrer durch grob rücksichtlose Fahrweise und konnte im Laufe der Verfolgungsfahrt an einer Engstelle zunächst entkommen. Der Roller wurde kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe unbesetzt aufgefunden. Der schwarze Roller wurde durch den oder die unbekannten Täter im Frontbereich mit einer auffallenden roten Sprühfarbe besprüht. Die Polizei Westerburg bittet nun Zeugen, welchen der Roller am Abend des 04.06.25 innerhalb der Ortslage Rennerod oder im Vorfeld an anderen Örtlichkeiten aufgefallen ist, sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

