Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Wohnung - Pokémonkarten entwendet

Hennef (ots)

Am Montag (10. Februar) zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße in Hennef eingebrochen. Unbekannte hebelten die Hauseingangstür auf und verschafften sich im Anschluss Zutritt zur Wohnung im zweiten Obergeschoss. Weitere Wohnungen im Mehrfamilienhaus wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht angegangen. Da an der betroffenen Wohnungseingangstür keine Hebel- bzw. Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, ist es Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, wie die Einbrecher in die Wohnung im zweiten Stock gelangen konnten. Entwendet wurden eine Bluetooth-Box, ein Laptop, ein TV-Stick und Pokémonkarten in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3521 in Verbindung. (Re)

