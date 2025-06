POL-PDMT: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Kestert und Kamp-Bornhofen (ots) - Am 30.05.2025 kam es gegen 12:45 Uhr auf der B42 bei Kestert zunächst zu einer Nötigung und Verkehrsgefährdung zum Nachteil eines PKW-Fahrers durch einen weißen Kleintransporter. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Kamp-Bornhofen fort. Am Ortseingang von Kamp-Bornhofen wurden zwei Jugendliche am dort befindlichen Zebrastreifen durch den ...

