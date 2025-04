Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalkommissariat Rostock bezieht neue Räumlichkeiten - moderner Standort für eine schlagkräftige und zukunftsorientierte Kriminalitätsbekämpfung

Bild-Infos

Download

Rostock (ots)

Nach intensiver Planung und umfassenden Abstimmungen ist der Umzug des Kriminalkommissariats Rostock erfolgreich abgeschlossen worden. Seit vergangener Woche arbeiten alle zuvor auf verschiedene Standorte verteilten Dienststellen gemeinsam unter einem Dach in der Möllner Straße 13 im Stadtteil Lichtenhagen.

Mit dem neuen Standort schafft das Kriminalkommissariat beste Voraussetzungen für eine moderne, flexible und phänomenorientierte Kriminalitätsbekämpfung. Die Zusammenführung der Sachgebiete ermöglicht eine engere Zusammenarbeit, schnellere Abstimmungen und eine deutlich höhere Reaktionsfähigkeit - insbesondere bei sich dynamisch entwickelnden Phänomenen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der konsequenten Verfolgung von Gewaltkriminalität, insbesondere im Bereich jugendlicher Täterinnen und Täter. Parallel dazu gewinnt die Bekämpfung digitaler Kriminalität zunehmend an Bedeutung. Mit der Einrichtung eines spezialisierten Sachgebiets für Cybercrime trägt das Kriminalkommissariat dieser Entwicklung Rechnung und stellt sich gezielt für die Herausforderungen des digitalen Zeitalters auf.

Auch für die Bürgerinnen und Bürger bringt der neue Standort Vorteile: Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend - eine Straßenbahnhaltestelle ist in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Zudem stehen ausreichend Parkmöglichkeiten in direkter Umgebung zur Verfügung.

Der Leiter des Kriminalkommissariats Christian Lentzner betont:

"Mit dem neuen Standort schaffen wir die Grundlage für eine noch schlagkräftigere Kriminalpolizei in Rostock. Wir reagieren künftig schneller und gezielter auf aktuelle Entwicklungen, sei es im Bereich digitaler Straftaten oder bei der konsequenten Verfolgung von Gewaltkriminalität - gerade unter Jugendlichen. Die neuen Strukturen ermöglichen uns ein modernes, effektives Arbeiten im Sinne der Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt."

Mit dem Umzug ist das Kriminalkommissariat für die kriminalpolizeilichen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft optimal aufgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell