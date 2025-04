POL-HRO: 104 km/h Spitze im Bereich 70 km/h vor dem Polizeizentrum Waldeck

Rostock (ots) - Am späten Nachmittag des 14. April 2025, gegen 17:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Hendrik-Ibsen-Straße im Stadtteil Rostock-Evershagen gerufen. Ein Ladendetektiv hatte zuvor einen Mann dabei beobachtet, wie dieser Lebensmittel in einem mitgeführten Rucksack verstaute und offensichtlich nicht bezahlen wollte. Nach dem Ansprechen ...

