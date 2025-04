Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 38-Jähriger flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

Grevesmühlen (ots)

Nachdem sich am gestrigen Abend ein 38-Jähriger einer Verkehrskontrolle durch deutlich zu hohe Geschwindigkeiten zu entziehen versuchte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 22:30 Uhr entschloss sich eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Grevesmühlen, in Grevesmühlen einen Ford Mustang einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowohl inner- als auch außerorts auf der Landesstraße 02 fort. In der Ortschaft Groß Walmstorf gelang es der Funkstreifenbesatzung schließlich, das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren.

Die eingesetzten Beamten stellten den Führerschein des 38-jährigen Fahrers sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

