Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Brandsachverhalten in Teterow

Landkreis Rostock/Teterow (ots)

Zwei Brandsachverhalte beschäftigten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am gestrigen Nachmittag in Teterow und Groß Roge im Landkreis Rostock.

Gegen 15:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand zweier Bäume in einem Waldstück zwischen Groß Roge und Teterow. Die zuvor alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die mögliche Ausweitung des Brandes aufgrund des sofortigen Löscheinsatzes verhindern. Wie den Angaben des örtlichen Wehrführers zu entnehmen ist, hätten Überreste von Feuerwerkskörpern in den Bäumen festgestellt werden können, weshalb eine Selbstentzündung als eher unwahrscheinlich angenommen wird. Hinweise zu vermeintlich tatverdächtigen Personen liegen indes nicht vor.

Ein weiterer Brand ereignete sich nur kurze Zeit später in einem westlich an Teterow angrenzenden Waldstück. Gegen 16:50 Uhr teilte eine Hinweisgeberin der Feuerwehr mit, dass eine circa 1000 Quadratmeter große Fläche von nicht bewirtschaftetem Grasland in Flammen steht. Auch hier gelang es den Kameradinnen und Kameraden den Brand zeitnah zu kontrollieren und somit auch eine Ausweitung auf das naheliegende Waldgebiet zu verhindern. Nach vorliegenden Angaben von Zeugen hätten diese zuvor mehrere Personen wahrgenommen, welche sich in dem betreffenden Bereich aufgehalten haben sollen. Inwieweit diesbezüglich ein tatsächlicher Tatzusammenhang hergestellt werden kann, ist nun auch Teil der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen gegenwärtig nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell