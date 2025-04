Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit einer getöteten Person in Sievershagen

Rostock (ots)

Am 14.04.2025 kam es gegen 18:00 Uhr auf der B 105 in der Ortslage Sievershagen zu einem folgenschweren Unfall. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 61 jähriger deutscher VW Fahrer die Kreuzung der B 105 und stieß mit einem im Querverkehr fahrenden Toyota zusammen. Durch diesen Zusammenstoß fuhr dessen 53 jährige Fahrerin in weiterer Folge auf einen Lichtzeichenanlagenmast und erfasste eine 58 jährige deutsche Fußgängerin. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und die eintreffenden Rettungskräfte verstarb die Fußgängerin vor Ort. Die nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrzeugführerin des Toyota wurde mit einem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Über das Brandschutzrettungsamt wurde ein Seelsorger zum Unfallort hinzugezogen. Im Zuge der Ermittlungen der Unfallursache kam die Dekra zum Einsatz. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme sowie den Einsatz der Dekra und die Bergung der Fahrzeuge wurde die B 105 zeitweise voll gesperrt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Verkehrsbeeinträchtigungen dauern für die Maßnahmen vor Ort derzeit noch an. Die Lichtzeichenanlage wird aufgrund des Unfalls noch bis zum 15.04.2025 ca. 13:00 Uhr außer Betrieb sein. Der Sachschaden beträgt ca. 45.000 Euro. B. Nebel PFvD PP HRO, Einsatzleitstelle

