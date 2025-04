POL-HRO: Alkoholisierter 43-Jähriger nach Verfolgungsfahrt gestellt

Landkreis Rostock/Bad Doberan (ots) - Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt, nachdem am 13.04.2025 ein Betrugsfall angezeigt wurde, bei dem ein 63-Jähriger vermeintlich um insgesamt 67.700EUR betrogen worden sein soll. In der Absicht sein Geld anzulegen sei der Geschädigte Mitte Februar diesen Jahres zunächst im Internet auf eine Werbeanzeige aufmerksam ...

