POL-HRO: Brand einer Schweinemastanlage in Woeten

Rostock (ots) - Am 14.04.2025 kam es gegen 18:00 Uhr auf der B 105 in der Ortslage Sievershagen zu einem folgenschweren Unfall. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 61 jähriger deutscher VW Fahrer die Kreuzung der B 105 und stieß mit einem im Querverkehr fahrenden Toyota zusammen. Durch diesen Zusammenstoß fuhr dessen 53 jährige Fahrerin in weiterer Folge auf einen Lichtzeichenanlagenmast und erfasste eine 58 ...

