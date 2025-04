Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann bedroht spielende Kinder mit Luftgewehr

Dambeck b. Grabow (ots)

Ein Mann hat am Montagnachmittag in Dambeck im Landkreis Ludwigslust-Parchim mehrere Kinder bedroht und dabei ein Luftgewehr in der Hand gehalten. Nach Angaben der betroffenen Kinder und Jugendlichen hätten diese auf einem öffentlichen Platz im Ort Fußball gespielt, als gegen 16:00 Uhr ein lebensälterer Mann sie zu mehr Ruhe aufforderte. Nachdem die Kinder weitergespielt hätten, sei ihnen der Anwohner mit einem Luftgewehr in der Hand entgegengekommen, woraufhin die Kinder den Platz verließen. Der Tatverdächtige habe dabei weder auf Personen gezielt noch mit dem Gewehr geschossen. Ein weiterer Anwohner habe den Vorfall beobachtet, dem Mann die Waffe abgenommen und die Polizei verständigt. Die Beamten stellten vor Ort das Luftgewehr sicher und belehrten den uneinsichtigen Täter, gegen den nun wegen Bedrohung ermittelt wird.

