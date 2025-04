Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bedrohung nach Ladendiebstahl - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Rostock (ots)

Am späten Nachmittag des 14. April 2025, gegen 17:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Hendrik-Ibsen-Straße im Stadtteil Rostock-Evershagen gerufen. Ein Ladendetektiv hatte zuvor einen Mann dabei beobachtet, wie dieser Lebensmittel in einem mitgeführten Rucksack verstaute und offensichtlich nicht bezahlen wollte.

Nach dem Ansprechen durch den Detektiv wurde der Mann in das Büro der Filiale geführt. Da sich der Tatverdächtige gegenüber den Mitarbeitern unkooperativ zeigte und sich weder ausweisen noch durchsuchen lassen wollte, wurde die Polizei verständigt.

Während des Wartens auf die Einsatzkräfte wurde der 35-jährige, deutlich alkoholisierte Mann zunehmend aggressiv. Er zog ein Taschenmesser aus seiner Hosentasche und bedrohte damit einen Angestellten des Marktes. Die Situation konnte durch das besonnene Handeln des Ladendetektives noch vor Eintreffen der Polizei deeskaliert werden - der Tatverdächtige legte das Messer ab.

Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten stellten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,23 Promille fest. Im Rucksack fanden sie Lebensmittel mit einem Gesamtwert von etwa 40 Euro. Der Mann ist polizeilich bekannt und derzeit ohne festen Wohnsitz.

Dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Der 35-jährige Deutsche wurde festgenommen und am heutigen Tag einer Haftrichterin am Amtsgericht Rostock vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls und Bedrohung aufgenommen.

