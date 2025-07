Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 20.07.2025

Verden / Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Verden/Walle. Am Samstagmittag gegen 12:55 Uhr kam es in der Holtumer Dorfstraße (K 11) in Verden/Walle, in Höhe der Zufahrt zum dortigen Golfplatz, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Transporter. Der 15-jährige Fahrer des Kleinkraftrads befuhr die Holtumer Dorfstraße in Richtung Walle und beabsichtigte, nach links in Richtung Golfplatz abzubiegen. Dies übersah augenscheinlich der dahinter befindliche 35-jährige Fahrer eines VW Crafters, der den 15-Jährigen überholen wollte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der 15-Jährige leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bereich PK Achim

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich ESD-BAB Langwedel

Ohne Führerschein unterwegs gewesen

Oyten/A1. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel kontrollierten in der Nacht zu Sonntag einen 51 Jahre alten Autofahrer aus Remagen, der die A1 in Richtung Hamburg befuhr. Bereits während der Kontrolle stach den Beamten ein Geruch in die Nase, welcher den Verdacht eines möglichen Drogenkonsums des Fahrers begründete. Wenig überrascht waren die Beamten dann, dass sie dem Fahrer den zuvor ausgehändigten Führerschein nicht zurückgeben mussten. Denn diesen hätte er wegen anderer Drogendelikte bereits abgeben müssen. Der Fahrer musste sich schließlich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bereich PK Osterholz

- Keine presserelevanten Ereignisse -

