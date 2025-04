Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Mittwoch, 23. April 2025, um 22:40 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 60-jährigen Kosovaren auf der Autobahn 3 am Rastplatz Hohe Heide. Der Mann reiste zuvor als Beifahrer in einem in Dortmund zugelassenen Personenkraftwagen in das Bundesgebiet ein. Eine Überprüfung der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Dortmund mit einem Haftbefehl wegen Betrug gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro bezahlen oder eine zehntägige Haftstrafe verbüßen. Der Kosovare zahlte den fälligen Geldbetrag bei der Bundespolizei ein und durfte dann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell