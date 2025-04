Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Amphetamin, Heroin und Arzneimittel von 17-Jähriger

Bochum

Am gestrigen Dienstag (22. April) fanden Bundespolizisten bei einer Jugendlichen am Bochumer Hauptbahnhof eine größere Menge an Betäubungs- und Arzneimitteln auf. Das Mädchen versuchte sich zuvor einer Kontrolle durch die eingesetzten Beamten zu entziehen.

Gegen 16:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei im Bochumer Hauptbahnhof auf eine dreiköpfige Personengruppe aufmerksam, da diese, nachdem sie die Polizeibeamten erkannt hatte, hektisch von einer Sitzbank aufgestanden war und in die entgegengesetzte Richtung ging. Die Einsatzkräfte hielten die Jugendlichen an und unterzogen diese einer polizeilichen Kontrolle. Die Beamten befragten die Minderjährigen, ob sie verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führen würden. Daraufhin händigte die 17-jährige deutsche Staatsangehörige den Uniformierten mehrere kleine Tütchen mit Amphetaminen aus.

Da das Mädchen minderjährig war, wurde sie zur weiteren Sachverhaltsaufklärung in die Dienststelle mitgenommen. In der Wache wurden die Jugendliche und ihre mitgeführten Sachen durch die Beamten durchsucht. Dabei konnte ein weiteres Tütchen, diesmal mit Heroin und mehrere verschreibungspflichtige Tabletten, aufgefunden werden.

Insgesamt wurden 18,4g Amphetamine, 1,9g Heroin und 28 verschreibungspflichtige Tabletten gefunden.

Anschließend setzten die Bundespolizisten die Mutter der in Bochum wohnhaften Beschuldigten kontaktiert und über den Sachverhalt und die weiteren Maßnahmen informiert.

Aufgrund der Zuständigkeit wurde die Landespolizei in Bochum ebenfalls informiert. Diese entschieden, dass sie von der Bochumerin Lichtbilder fertigen und Fingerabdrücke aufnehmen. Für die weiteren Maßnahmen wurde die Deutsche der Landespolizei in Bochum übergeben.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Gesetz über den Verkehr von Arzneimitteln ein.

