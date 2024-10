Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Betrunken gefahren

Einen auffälligen Autofahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Montag bei Kuchen.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr meldete der Zeuge einen Opel-Fahrer. Der fuhr deutlich in Schlangenlinien von Donzdorf in Richtung Süßen. Dabei geriet er wohl auch teilweise auf den Gehweg. Der Zeuge handelte richtig und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizei Geislingen kontrollierte den Fahrer, der Bereits auf der B10 in Richtung Geislingen unterwegs war. Am Ortseingang von Kuchen wurde er gestoppt. Der 53-Jährige roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte deutlich zu viel intus. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. In erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben.

