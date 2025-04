BPOL NRW: Teleskopschlagstock beschlagnahmt - Bundespolizei stellt Gesuchten

Köln (ots) - Am 21. April griff ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger unvermittelt eine Streife der Bundespolizei an, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Einsatz bestand. Für den Mann endete der Tag in einer geschlossenen Einrichtung. Gegen 17:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei durch die Deutsche Bahn um Unterstützung im Rahmen eines Fahrgelddeliktes ...

