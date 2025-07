Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Beteiligter Radfahrer zu Verkehrsunfall gesucht+

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Am Sonntagabend kam es an der Einmündung des Stadskanaal zur Klosterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Die 38 Jahre alte Fahrerin eines VW übersah an der Einmündung einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Nachdem sie dem Mann geholfen hatte, die Verletzungen zu versorgen, entfernte er sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Der Mann soll 25-30 Jahre alt und mit einer schmalen Statur gewesen sein. Er soll eine helle Jeans, ein dunkles T-Shirt mit einer Jacke und eine dunkle Cappy getragen haben. Dazu habe er einen Dreitagebart gehabt. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein braun-goldenes E-Bike bzw. Pedelec gehandelt haben.

Der Beteiligte oder Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 zu melden.

