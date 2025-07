Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Weiteren Zigarettenautomat aufgebrochen++Auto in Brand++Werkzeuge aus Transportern gestohlen++Motorradfahrer wird schwer verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Weiteren Zigarettenautomat aufgebrochen+ Verden. In der Zeit von Montag 13 Uhr bis Dienstag 17:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Bahnhof im Bereich eines Restaurants auf. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie Zigaretten und Bargeld. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Auto in Brand+ Achim. Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr geriet auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven ein BMW während der Fahrt aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der 32-jährige Fahrer bemerkte zunächst ein Ruckeln am Fahrzeug und hielt daraufhin auf dem Standstreifen an. Kurz darauf kamen Qualm und Flammen aus dem Motorraum. Alle vier Insassen konnten den Pkw unverletzt verlassen. Der Pkw brannte vollständig aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und das Auto wurde anschließend abgeschleppt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Werkzeuge aus Transportern gestohlen+ Ritterhude. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter zwei Transporter in der Straße Nordseite auf und entwendeten diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte. In einem Fall zerstörten die Täter auch eine Scheibe des Transporters. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu den Taten, der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Motorradfahrer wird schwer verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der L149 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte. Eine 57 Jahre alte Fahrerin eines Fiat beabsichtigte, von der L135 nach links auf die L149 in Richtung Schwanewede abzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden 55-jährigen Motorradfahrer, welcher in Richtung Osterholz fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 55-Jährige schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste im Anschluss abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 11.000 Euro.

