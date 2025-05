Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Jugendlichen bedroht und bestohlen - Vier Tatverdächtige ermittelt

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (20.05.2025) vier männliche Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 32-Jährigen bedroht und bestohlen zu haben. Mitte Februar nahm ein 32-Jähriger Kontakt mit einer 16-Jährigen in den sozialen Netzwerken auf. Sie vereinbarten ein Treffen am 22.02.2025 im Bereich der Straße Am Wildbädle. Anstatt auf die 16-Jährige, traf der Mann gegen 19.30 Uhr auf die vier Tatverdächtigen. Diese sollen den 32-Jährigen bedroht, beleidigt und ihm rund 70 Euro aus dem Geldbeutel gestohlen haben. Bei dem Versuch zu flüchten, stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Ermittlungen führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die vier Jugendlichen wieder auf freien Fuß.

