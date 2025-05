POL-S: Messgeräte aus Baucontainer gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Montagabend (19.05.2025) einen 17 Jahre alten Jugendlichen an der Löwentorstraße festgenommen, der im Verdacht steht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Der 17-Jährige verkaufte gegen 15.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Riethmüllerhaus ...

mehr