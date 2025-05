Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparktes Auto gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 70 Jahre alter Mann ist am Montag (19.05.2025) in der Heinestraße gegen ein am Straßenrand geparktes Auto gefahren. Der Mann fuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem Bentley in der Heinestraße Richtung Karl-Kloß-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 143a kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten VW. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der 70-Jährige einem entgegenkommenden Auto ausgewichen sein. Es entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

