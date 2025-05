Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwer verletzt nach Schlägen und Tritten

Wernshausen (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung ereignete sich Mittwochnachmittag am Bahnhof in Wernshausen. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad vor, traf auf einen 28-Jährigen, stieg ab und schlug unvermittelt auf ihn ein. Der Mann stürzte und der Angreifer ließ nicht von ihm ab. Er trat gegen den Kopf des auf dem Boden liegenden Mannes und verletzte ihn schwer. Zeugen schrien den 20-Jährigen an, aufzuhören und er ließ schließlich von seinem Opfer ab. Der Verletzte kam mit dem Rettungshubschrauber im Krankenhaus. Der Täter wurde kurze Zeit später angetroffen und vorläufig festgenommen, er wird am heutigen Donnerstag (22.05.2025) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Ein Zusammenhang mit einer Körperverletzung am Vortag, bei der ein 16-Jähriger von einem 28 Jahre alten Mann eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen bekam und sich leicht verletzte schließt die Polizei derzeit nicht aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

