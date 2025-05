Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufmerksamer Zeuge und frische Farbe überführten Schmierfinken

Zella-Mehlis (ots)

Ein Zeuge alarmierte Mittwochabend die Polizei, weil er beobachten konnte, wie mehrere Jugendliche den Bahnhof in Zella-Mehlis und die dortige Unterführung mit Sprayfarbe besprühten und danach mit einem Auto wegfuhren. Die Beamten des Suhler Inspektionsdienst konnten nach kurzer Fahndung das besagte Auto kontrollieren. Darin saßen fünf Personen. Zwei der Insassen hatten Farbrückstände an den Händen und räumten auch unvermittelt ein, die Graffiti gesprüht zu haben. Die Ermittlungen ergaben, dass die jungen Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren einem Aufruf in einem Kanal eines Massengers gefolgt waren, in welchem stand, dass man einen bestimmten Schriftzug an einem öffentlichen Ort aufsprühen, ein Beweisfoto schießen soll und danach 50 Euro erhält. Doch die Täter hatten ihre Rechnung ohne den Zeugen und den schnellen Einsatz der Polizei gemacht. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung war die Folge.

