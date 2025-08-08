Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 18-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen Grundstücksmauer

Reddelich/ Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 01:30 Uhr in Reddelich im Landkreis Rostock zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei junge Männer leicht verletzt wurden. Laut der Polizei vorliegenden Informationen habe ein 18-Jähriger mit zwei Bekannten (16,17) die Steffenshäger Straße in Reddelich in einem Toyota befahren. Als er nach eigenen Angaben einer Katze ausweichen wollte, habe der Fahrzeugführer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Folglich lenkte der 18-Jährige stark ein, sodass er schließlich nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine dortige Grundstücksmauer prallte. Der Fahrzeugführer als auch die beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden für eine weitere medizinische Behandlung in das Krankenhaus nach Hohenfelde verbracht. Der Toyota selbst war nicht mehr fahrbereit und musste am Unfallort abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß mit der Mauer beschädigten umherfliegende Steine zudem einen parkenden Seat. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 6.500EUR geschätzt.

