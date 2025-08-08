PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 18-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen Grundstücksmauer

Reddelich/ Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 01:30 Uhr in Reddelich im Landkreis Rostock zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei junge Männer leicht verletzt wurden. Laut der Polizei vorliegenden Informationen habe ein 18-Jähriger mit zwei Bekannten (16,17) die Steffenshäger Straße in Reddelich in einem Toyota befahren. Als er nach eigenen Angaben einer Katze ausweichen wollte, habe der Fahrzeugführer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Folglich lenkte der 18-Jährige stark ein, sodass er schließlich nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine dortige Grundstücksmauer prallte. Der Fahrzeugführer als auch die beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden für eine weitere medizinische Behandlung in das Krankenhaus nach Hohenfelde verbracht. Der Toyota selbst war nicht mehr fahrbereit und musste am Unfallort abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß mit der Mauer beschädigten umherfliegende Steine zudem einen parkenden Seat. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 6.500EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 09:52

    POL-HRO: Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz

    Schwerin (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz zu einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern und Mitarbeitern des dort tätigen Sicherheitspersonals. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich gegen 10:00 Uhr im Rahmen von Verwaltungsvorgängen zunächst eine Unstimmigkeit zwischen einem 26-jährigen afghanischen ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:41

    POL-HRO: Brand in Ferienwohnung - Sachschaden von rund 10.000 Euro

    Boltenhagen (LK Nordwestmecklenburg) (ots) - Am Donnerstagabend kam es in einem Reihenhauskomplex in Boltenhagen zu einem Brand in einer Ferienwohnung. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem Küchengerät aus. Bei Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte befand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren