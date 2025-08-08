Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Ferienwohnung - Sachschaden von rund 10.000 Euro

Boltenhagen (LK Nordwestmecklenburg) (ots)

Am Donnerstagabend kam es in einem Reihenhauskomplex in Boltenhagen zu einem Brand in einer Ferienwohnung. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem Küchengerät aus. Bei Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte befand sich keine Person mehr in der Wohnung. Aus dem Gebäude drang bereits Qualm. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die betroffene Ferienwohnung ist infolge des Brandes derzeit nicht bewohnbar.

