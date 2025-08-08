Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Strohpresse gerät in Brand - hoher Sachschaden

Wittenburg / Bandenitz - LK LUP (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr kam es bei Ackerarbeiten nahe Presek, unweit der Autobahn 24, zu einem größeren Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet zunächst eine Strohpresse in Flammen. Das Feuer griff in der Folge auf den Traktor sowie auf den angrenzenden Acker über. Der 44-jährige Fahrer der Arbeitsmaschine verletzte sich beim Versuch, den Brand eigenständig zu löschen, und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei von einem technischen Defekt an der Strohpresse als Brandursache aus. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 600.000 Euro geschätzt. Der Verkehr auf der Autobahn wurd durch den Brand nicht beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell