Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 19-Jähriger nach Auseinandersetzung mit 25-Jährigen schwer verletzt

Rostock (ots)

Am gestrigen Abend kam es im Rostocker Stadtteil Groß-Klein zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung im Schiffbauerring. Anhand der derzeit vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen traf ein 19-jähriger Ägypter in Begleitung eines Bekannten auf Höhe eines dortigen Supermarktes gegen 23:30 Uhr auf einen 25 Jahre alten Syrer und geriet mit diesem verbal in einen Streit. In der weiteren Folge fügte der 25-Jährige dem 19-Jährigen mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Schnittverletzung im linken Oberschenkelbereich zu und floh anschließend.

Bei Eintreffen der Polizei wurde der 19-Jährige bereits von Ersthelfern versorgt und im Anschluss durch die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Seine Verletzung sei zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Zwischenzeitlich meldete sich der 25-Jährige Angreifer in der Einsatzleistelle der Polizei und bestätigte seine Beteiligung an der Auseinandersetzung. Er konnte schließlich an seiner Wohnanschrift aufgesucht und festgestellt werden. Laut Aussage des Syrers soll es schon zuvor am Abend eine körperliche Auseinandersetzung zwischen beiden gegeben haben ehe sie erneut aufeinander trafen.

Das Tatmittel konnte auch unter Einsatz eines Fährtenspürhundes nicht aufgefunden werden. Ob es sich dabei um ein Messer gehandelt haben könnte, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Um Spuren am Tatort zu sichern, kam ebenso der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell