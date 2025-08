Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall unter Fahrradfahrern in Teterow

Teterow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern in Teterow. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 35-Jähriger zusammen mit seinem 59-jährigen Bekannten gegen 18:15 Uhr gemeinsam und nebeneinander den Gehweg in der Fritz-Reuter-Straße befuhren. Plötzlich lenkte der 35-Jährige sein Rad zu weit nach rechts und verhakte sich mit dem Lenker des 59-Jährigen, sodass beide in der Folge stürzten. Während sich der 35-Jährige leichte Verletzungen zu zog, kollidierte der 59-Jährige zudem mit einem am Straßenrand stehenden Baum und verletzte sich schwer am Kopf. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 59-Jährige schließlich für die weitere medizinische Behandlung in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass der 35-jährige Teterower einen Atemalkoholwert von 1,07 Promille aufwies. Diesbezüglich wurde bei ihm im Anschluss eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell