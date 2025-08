Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen Geld aus Güstrower Autohaus und fliehen - Polizei sucht Zeugen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Gestern soll es am späten Nachmittag zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Güstrower Autohaus gekommen sein. Laut der Polizei vorliegenden Informationen sollen gegen 17:10 Uhr zwei bislang unbekannte Männer das Autohaus am Lindbruch betreten und sich zunächst umgesehen haben. In einem unbeobachteten Moment sollen sie schließlich Bargeld aus einer Kasse an der Information entnommen haben und seien anschließend mit einem weißen BMW in Richtung Rostock geflohen.

Laut Aussage der vor Ort befindlichen Mitarbeiterin, soll es sich um zwei Männer gehandelt haben, die sich in akzentfreiem Deutsch unterhalten hätten. Zudem wurde einer der Männer auf etwa 50 Jahre mit einer Körpergröße von 1,80m geschätzt. Weiterhin trug dieser Mann einen weißen Bart und ein schwarzes Cap. Die zweite Person konnte nicht näher beschrieben werden.

Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Wem sind in diesem Kontext verdächtige Personen oder der beschriebene PKW aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell