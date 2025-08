Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Güstrow

Güstrow (ots)

In einem Supermarkt in der Güstrower Südstadt ist es am heutigen frühen Nachmittag gegen 13 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen. Zeugen alarmierten via Notruf die Polizei, da sich ein Mann Zutritt zu einer Fleischertheke verschafft hatte und dort ein Messer ergriff. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann unter Vorhalten der Dienstwaffe zu Boden und unter Kontrolle bringen. Der 37-jährige Deutsche fiel bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgrund psychischer Ausnahmezustände auf. Er wurde in medizinische Obhut übergeben. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Es wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen.

