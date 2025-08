Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl gestellt

Rostock (ots)

Am Montagnachmittag, 04.08.2025, wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Kröpeliner Straße in der Rostocker Innenstadt informiert. Ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 28-jähriger Ukrainer soll dort versucht haben, Waren im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden.

Nach ersten Erkenntnissen verließ der Tatverdächtige das Geschäft mit der unbezahlten Ware und wurde dabei von aufmerksamen Ladendetektiven gesehen und verfolgt. Die Verfolgung führte bis zur Langen Straße, wo der Mann durch die Detektive gestellt werden konnte.

Während die Detektive mit dem Tatverdächtigen auf die alarmierten Polizeibeamten warteten, versuchte sich der Tatverdächtige mehrfach der Situation zu entziehen. Die Detektive mussten den Mann bis zum Eintreffen der Polizeikräfte zu Boden bringen und festhalten. Die Polizeibeamten fesselten den Mann anschließend zunächst zur weiteren Gefahrenabwehr.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde das Diebesgut bei dem 28-Jährigen aufgefunden, sichergestellt und im Anschluss an das geschädigte Geschäft übergeben. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet, zudem erhielt er einen Platzverweis.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat Rostock.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell