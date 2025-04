Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Umfassende Erneuerung der Feuerwehrakademie - Eröffnung zweier Neubauten für die Ausbildung von Nachwuchskräften

Hamburg (ots)

Um den Herausforderungen in einer wachsenden Stadt auch in Zukunft wirkungsvoll zu begegnen, investiert Hamburg weiter in mehr Personal und den Ausbau der Infrastruktur bei Polizei und Feuerwehr. Das gilt insbesondere auch für den Ausbildungsbetrieb.

Innensenator Andy Grote hat heute gemeinsam mit dem Leiter der Feuerwehr Hamburg, Jörg Sauermann, und Sprinkenhof-Geschäftsführer Martin Sowinski gleich zwei Gebäude der Feuerwehrakademie an der Bredowstraße feierlich eröffnet.

Mit dem Anbau des Hörsaals und dem Neubau des Trainingsgebäudes wird der Akademiebetrieb noch einmal räumlich deutlich erweitert. Zudem werden damit verbesserte und zukunftsfähige Rahmenbedingungen für eine praxisnahe Ausbildung für die Nachwuchskräfte der Feuerwehr Hamburg geschaffen.

So wurde das bestehende zweigeschossige Hauptgebäude auf dem Gelände der Feuerwehrakademie an der Bredowstraße durch ein neues fünfgeschossiges Hörsaal- und Bürogebäude erweitert. Darüber hinaus entstand ein modernes, ebenfalls fünfgeschossiges Trainingsgebäude, das speziell für die praktische Ausbildung zukünftiger Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter konzipiert wurde. Diese Erweiterungen schaffen eine zeitgemäße Lernumgebung sowohl für die theoretische als auch für die praktische Ausbildung der Nachwuchskräfte der Feuerwehr Hamburg.

Der Neubau des nahezu quadratischen Trainingsgebäudes mit einer Bruttogrundfläche von ca. 3.080 m² wurde als Schulungs-Rettungswache errichtet. Im Erdgeschoss befinden sich Funktionsbereiche einer Rettungswache, die für Übungen im Echtbetrieb genutzt werden können, darunter eine Fahrzeughalle mit Platz für vier Rettungswagen sowie eine separate Desinfektionsremise mit angrenzenden Nebenräumen. Im Obergeschoss sind Simulationsräume eingerichtet, die den praxisnahen Umgang mit Patientinnen und Patienten ermöglichen, ergänzt durch Besprechungsräume sowie Lager- und Technikflächen. Die vorgehängte Fassade aus Ziegelsteinen passt sich optisch harmonisch an die bestehenden Gebäude der Feuerwehrakademie an.

Parallel dazu wurde der Anbau des Hörsaalgebäudes mit einer Bruttogrundfläche von rund 5.400 m² als Winkelbau mit extensiver Dachbegrünung realisiert. In seiner Gestaltung orientiert sich der Neubau an dem vorhandenen Hauptgebäude. Der Zugang erfolgt über drei Treppenhäuser sowie eine barrierefreie Aufzugsanlage.

Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf etwa 33 Millionen Euro.

Innensenator Andy Grote: "Wir brauchen auch zukünftig eine Feuerwehr, die den Herausforderungen einer wachsenden Stadt mit hoher Professionalität und Expertise begegnet. Dazu bedarf es neben der weiteren personellen Verstärkung, auch eine stetige Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Aus- und Fortbildungsaktivitäten. Die Erweiterung der Feuerwehrakademie mit dem Neubau des Trainingsgebäudes ermöglicht unseren Nachwuchskräften zukünftig ein noch besseres, praxisnahes Training unter realen Bedingungen in einer Feuer- und Rettungswache. Davon profitieren wir alle, denn eine leistungsfähige und gut ausgebildete Feuerwehr Hamburg ist am Ende auch ein Sicherheitsgewinn für unsere Stadt."

Jörg Sauermann, Leiter der Feuerwehr Hamburg: "Dies ist ein richtungsweisender Schritt für die Ausbildung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Mit der Erweiterung der Feuerwehrakademie entsteht eine moderne Ausbildungsstätte, die den zukünftigen Einsatzkräften optimale Bedingungen bietet. Diese gezielte Investition in die Ausbildung stärkt langfristig die Sicherheit und Effizienz für den Einsatzdienst - heute und in Zukunft."

Martin Sowinski, Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH: "Das Sinnvollste überhaupt ist, Menschen in Notsituationen zur Seite zu stehen. Um die Ausbildung zukünftiger Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter auf höchstem Niveau zu gewährleisten, sind moderne Lehr- und Trainingsstätten unerlässlich für die Stadt Hamburg. Mit ausreichend Platz und zeitgemäßer Ausstattung ist es entscheidend, den neuesten technischen Standards gerecht zu werden und gleichzeitig einen hohen Gebäudeschutz sowie nutzerfreundliche Räumlichkeiten zu bieten. Wir danken allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschen viel Erfolg beim Lernen in den neuen Einrichtungen!"

