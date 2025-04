Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr löscht Brand in einer Tiefgarage - Massive Rauchentwicklung

Hamburg (ots)

Hamburg- Steilshoop, Gropiusring- Fehlingshöhe, Feuer mit vier Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst, 06.04.2025, 02.03 Uhr

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntages wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über einen Brand in einer Tiefgarage mit einer Größe von 150 x 60m, in Verbindung mit einen Wohnkomplex von mehreren Hochhäuser informiert.

Aufgrund der Meldungen wurde bereits durch den Lagedienstführer der Feuerwehr Hamburg zunächst auf Feuer mit zwei Löschzügen alarmiert.

Bei Eintreffen des ersten Führungsdienstes wurde aufgrund der komplexen örtlichen Gegebenheiten, der Brandintensität mit der massiven Rauchentwicklung und der möglichen hohen Anzahl an betroffenen Bewohner, die Alarmart nochmal auf "Feuer mit vier Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst" erhöht.

Durch eine parallel zum Löschangriff mit vier Strahlohren eingeleitete, zielgerichtete Entrauchung mittels Hochleistungslüfter, konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte, schnell gelöscht und eine Brand- und Rauchausbreitung verhindert werden.

Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch einen Notarzt untersucht, eine Beförderung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Abschließend fanden umfangreiche Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen statt, angrenzende Treppenräume und Wohnungen wurden zudem auf eine mögliche Verrauchung überprüft.

Zum Einsatzzeitpunkt befanden sich etwa zwanzig Fahrzeuge in der Garage, fünf von ihnen wurden durch den Brand total zerstört. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es zu Schäden und Abplatzungen im Bereich der Betondecke.

Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben. Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg in der Spitze mit 100 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwillige Feuerwehr, sowie dem Rettungsdienst, für rund 5 Stunden, im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell