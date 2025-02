POL-PDNR: Sachbeschädigung/Vandalismus in Horhausen/WW

Mudersbach (ots) - Am Dienstag, den 18.02.2025 wurde in der Zeit von 04:30 Uhr bis 17:00 Uhr in eine Gartenhütte in Mudersbach, Sternenweg, eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter hebelte die Holztür auf und entwendete ein Downhill-Mountainbike der Marke Ghost. Das Fahrrad ist lila-silberfarbig lackiert. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0 Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM ...

